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Антоненков Никита Денисов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Антоненков Никита Денисов
Пол
муж
Номер записи
3626
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
189
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Антоненкова Дениса Федорова [3]
Возраст по прошлой РС
2,5
Возраст по текущей РС
20,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 638об-639
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 189
01 | Антоненков Андрей Васильев: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Антоненкова Дарья Митрофанова: - / 58 | крестьянка - жена Антоненкова Андрея Васильева [1]
03 | Антоненков Денис Федоров: 30 / 48 | крестьянин - зять Антоненкова Андрея Васильева [1]
04 | Антоненкова Анастасия Андреева: - / 44 | крестьянка - жена Антоненкова Дениса Федорова [3]
05 | Антоненкова Дарья Денисова: - / 12 | крестьянка - дочь Антоненкова Дениса Федорова [3]
06 | Антоненков Никита Денисов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Антоненкова Дениса Федорова [3]
07 | Антоненкова Матрена: - / 23 | крестьянка - жена Антоненкова Никиты Денисова [6]
08 | Антоненков Степан Никитин: - / 0,5 | крестьянин - сын Антоненкова Никиты Денисова [6]
09 | Антоненкова Евдокия Никитина: - / 2,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Никиты Денисова [6]
10 | Антоненков Михаил Денисов: 2,5 / 18 | крестьянин - сын Антоненкова Дениса Федорова [3]
11 | Антоненкова Матрена Николаева: - / 19 | крестьянка - жена Антоненкова Михаила Денисова [8]
12 | Антоненков Алексей Денисов: - / 14,5 | крестьянин - сын Антоненкова Дениса Федорова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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