Антоненкова Дарья Митрофанова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Антоненкова Дарья Митрофанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3622
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 189
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Антоненкова Андрея Васильева [1]
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 638об-639
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 189
01 | Антоненков Андрей Васильев: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Антоненкова Дарья Митрофанова: - / 58 | крестьянка - жена Антоненкова Андрея Васильева [1]
03 | Антоненков Денис Федоров: 30 / 48 | крестьянин - зять Антоненкова Андрея Васильева [1]
04 | Антоненкова Анастасия Андреева: - / 44 | крестьянка - жена Антоненкова Дениса Федорова [3]
05 | Антоненкова Дарья Денисова: - / 12 | крестьянка - дочь Антоненкова Дениса Федорова [3]
06 | Антоненков Никита Денисов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Антоненкова Дениса Федорова [3]
07 | Антоненкова Матрена: - / 23 | крестьянка - жена Антоненкова Никиты Денисова [6]
08 | Антоненков Степан Никитин: - / 0,5 | крестьянин - сын Антоненкова Никиты Денисова [6]
09 | Антоненкова Евдокия Никитина: - / 2,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Никиты Денисова [6]
10 | Антоненков Михаил Денисов: 2,5 / 18 | крестьянин - сын Антоненкова Дениса Федорова [3]
11 | Антоненкова Матрена Николаева: - / 19 | крестьянка - жена Антоненкова Михаила Денисова [8]
12 | Антоненков Алексей Денисов: - / 14,5 | крестьянин - сын Антоненкова Дениса Федорова [3]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.82об-83: двор №214).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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