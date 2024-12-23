Антоненкова Ирина Кузьмина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Антоненкова Ирина Кузьмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3620
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 188
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Антоненкова Кузьмы Петрова [8]
- Возраст по текущей РС
- 5,5
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 638об-639
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 188
01 | Антоненков Егор Васильев: 49 / 67 | крестьянин - глава
02 | Антоненков Петр Егоров: 33 / - | крестьянин - зять Антоненкова Егора Васильева [1]
03 | Антоненкова Дарья Егорова: - / 47 | крестьянка - жена Антоненкова Петра Егорова [2]
04 | Антоненкова Неонила Петрова: - / 29 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [2]
05 | Антоненкова Марфа Петрова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [2]
06 | Антоненкова Анна Петрова: - / 12 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [2]
07 | Антоненкова Агафья Петрова: - / 9 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [2]
08 | Антоненков Кузьма Петров: 10 / 28 | крестьянин - сын Антоненкова Петра Егорова [2]
09 | Антоненкова Мария Григорьева: - / 34 | крестьянка - жена Антоненкова Кузьмы Петрова [8]
10 | Антоненкова Ирина Кузьмина: - / 5,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Кузьмы Петрова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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