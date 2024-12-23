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Антоненков Петр Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Антоненков Петр Егоров
Пол
муж
Номер записи
3612
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
188
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
зять Антоненкова Егора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
33
Причина выбытия
умер
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1783
Год смерти
1831
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 638об-639
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 188
01 | Антоненков Егор Васильев: 49 / 67 | крестьянин - глава
02 | Антоненков Петр Егоров: 33 / - | крестьянин - зять Антоненкова Егора Васильева [1]
03 | Антоненкова Дарья Егорова: - / 47 | крестьянка - жена Антоненкова Петра Егорова [2]
04 | Антоненкова Неонила Петрова: - / 29 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [2]
05 | Антоненкова Марфа Петрова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [2]
06 | Антоненкова Анна Петрова: - / 12 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [2]
07 | Антоненкова Агафья Петрова: - / 9 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [2]
08 | Антоненков Кузьма Петров: 10 / 28 | крестьянин - сын Антоненкова Петра Егорова [2]
09 | Антоненкова Мария Григорьева: - / 34 | крестьянка - жена Антоненкова Кузьмы Петрова [8]
10 | Антоненкова Ирина Кузьмина: - / 5,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Кузьмы Петрова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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