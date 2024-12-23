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Воробьев Логин Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Воробьев Логин Антонов
Пол
муж
Номер записи
3609
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
187
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
сын Воробьева Антона Герасимова [2]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1818
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1818
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 637об-638
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 187
01 | Воробьев Герасим Михайлов: 73 / - | крестьянин - глава
02 | Воробьев Антон Герасимов: 47 / 65 | крестьянин - сын Воробьева Герасима Михайлова [1]
03 | Воробьев Панкрат Антонов: 14 / 32 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [2]
04 | Воробьева Анастасия Прокофьева: - / 38 | крестьянка - жена Воробьева Панкрата Антонова [3]
05 | Воробьева Агафья Панкратова: - / 6 | крестьянка - дочь Воробьева Панкрата Антонова [3]
06 | Воробьев Варлам Панкратов: - / 16 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
07 | Воробьев Василий Панкратов: - / 12 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
08 | Воробьев Михаил Панкратов: - / 5,5 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
09 | Воробьев Афанасий Панкратов: - / 2,5 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
10 | Воробьев Петр Панкратов: - / 0,5 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
11 | Воробьев Трофим Антонов: 10 / 22 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [2]
12 | Воробьева Евфросиния Петрова: - / 25 | крестьянка - жена Воробьева Трофима Антонова [11]
13 | Воробьев Абрам Трофимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Воробьева Трофима Антонова [11]
14 | Воробьев Логин Антонов: 19 / - | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [2]
15 | Воробьев Максим Логинов: - / 17,5 | крестьянин - сын Воробьева Логина Антонова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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