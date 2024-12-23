Воробьев Антон Герасимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Воробьев Антон Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3597
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 187
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Воробьева Герасима Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 47
- Возраст по текущей РС
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 637об-638
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 187
01 | Воробьев Герасим Михайлов: 73 / - | крестьянин - глава
02 | Воробьев Антон Герасимов: 47 / 65 | крестьянин - сын Воробьева Герасима Михайлова [1]
03 | Воробьев Панкрат Антонов: 14 / 32 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [2]
04 | Воробьева Анастасия Прокофьева: - / 38 | крестьянка - жена Воробьева Панкрата Антонова [3]
05 | Воробьева Агафья Панкратова: - / 6 | крестьянка - дочь Воробьева Панкрата Антонова [3]
06 | Воробьев Варлам Панкратов: - / 16 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
07 | Воробьев Василий Панкратов: - / 12 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
08 | Воробьев Михаил Панкратов: - / 5,5 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
09 | Воробьев Афанасий Панкратов: - / 2,5 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
10 | Воробьев Петр Панкратов: - / 0,5 | крестьянин - сын Воробьева Панкрата Антонова [3]
11 | Воробьев Трофим Антонов: 10 / 22 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [2]
12 | Воробьева Евфросиния Петрова: - / 25 | крестьянка - жена Воробьева Трофима Антонова [11]
13 | Воробьев Абрам Трофимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Воробьева Трофима Антонова [11]
14 | Воробьев Логин Антонов: 19 / - | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [2]
15 | Воробьев Максим Логинов: - / 17,5 | крестьянин - сын Воробьева Логина Антонова [2]
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