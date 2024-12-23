Хандогин Федор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХандогин Федор Семенов

Хандогин Федор Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хандогин Федор Семенов
Пол
муж
Номер записи
3595
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
186
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
брат Хандогина Ивана Семенова [3]
Дата рождения, указанная в РС
1819
Возраст по текущей РС
14,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 637об-638
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 186
01 | Хандогин Семен Иванов: 47 / - | крестьянин - глава
02 | Хандогина Федора Яковлева: - / 48 | крестьянка - жена Хандогина Семена Иванова [1]
03 | Хандогин Иван Семенов: 16 / 34 | крестьянин - сын Хандогина Семена Иванова [1]
04 | Хандогина Аксинья Егорова: - / 35 | крестьянка - жена Хандогина Ивана Семенова [3]
05 | Хандогина Марина Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Хандогина Ивана Семенова [3]
06 | Хандогина Наталья Иванова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Хандогина Ивана Семенова [3]
07 | Хандогина Екатерина Иванова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Хандогина Ивана Семенова [3]
08 | Хандогин Мартын Семенов: - / 16,5 | крестьянин - брат Хандогина Ивана Семенова [3]
09 | Хандогин Федор Семенов: - / 14,5 | крестьянин - брат Хандогина Ивана Семенова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.