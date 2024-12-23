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Хандогин Семен Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хандогин Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
3587
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
186
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
47
Причина выбытия
умер
Год убытия
1822
Год рождения вычисленный
1769
Год смерти
1822
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 637об-638
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 186
01 | Хандогин Семен Иванов: 47 / - | крестьянин - глава
02 | Хандогина Федора Яковлева: - / 48 | крестьянка - жена Хандогина Семена Иванова [1]
03 | Хандогин Иван Семенов: 16 / 34 | крестьянин - сын Хандогина Семена Иванова [1]
04 | Хандогина Аксинья Егорова: - / 35 | крестьянка - жена Хандогина Ивана Семенова [3]
05 | Хандогина Марина Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Хандогина Ивана Семенова [3]
06 | Хандогина Наталья Иванова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Хандогина Ивана Семенова [3]
07 | Хандогина Екатерина Иванова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Хандогина Ивана Семенова [3]
08 | Хандогин Мартын Семенов: - / 16,5 | крестьянин - брат Хандогина Ивана Семенова [3]
09 | Хандогин Федор Семенов: - / 14,5 | крестьянин - брат Хандогина Ивана Семенова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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