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Хандогина Марфа

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хандогина Марфа
Пол
жен
Номер записи
3586
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
185
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Хандогина Ивана Григорьева [3]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 636об-637
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 185
01 | Хандогин Иван Федоров: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Хандогин Григорий Иванов: 42 / 60 | крестьянин - сын Хандогина Ивана Федорова [1]
03 | Хандогин Иван Григорьев: 2,5 / 20 | крестьянин - сын Хандогина Григория Иванова [2]
04 | Хандогина Марфа: - / 20 | крестьянка - жена Хандогина Ивана Григорьева [3]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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