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Хандогин Иван Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хандогин Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
3583
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
185
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
67
Причина выбытия
умер
Год убытия
1824
Год рождения вычисленный
1749
Год смерти
1824
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 636об-637
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 185
01 | Хандогин Иван Федоров: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Хандогин Григорий Иванов: 42 / 60 | крестьянин - сын Хандогина Ивана Федорова [1]
03 | Хандогин Иван Григорьев: 2,5 / 20 | крестьянин - сын Хандогина Григория Иванова [2]
04 | Хандогина Марфа: - / 20 | крестьянка - жена Хандогина Ивана Григорьева [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 года фамилия Гайдогин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.79об-80: двор №209).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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