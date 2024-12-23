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Хандогин Демид Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хандогин Демид Михайлов
Пол
муж
Номер записи
3580
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
184
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Хандогина Михаила Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 636об-637
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 184
01 | Хандогин Михаил Федоров: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Хандогин Андрей Михайлов: 36 / - | крестьянин - сын Хандогина Михаила Федорова [1]
03 | Хандогина Арина Иванова: - / 54 | крестьянка - жена Хандогина Андрея Михайлова [2]
04 | Хандогин Осип Андреев: 4 / 22 | крестьянин - сын Хандогина Андрея Михайлова [2]
05 | Хандогина Евдокия: - / 23 | крестьянка - жена Хандогина Осипа Андреева [4]
06 | Хандогин Наум Андреев: - / - | крестьянин - сын Хандогина Андрея Михайлова [2]
07 | Хандогин Демид Михайлов: 24 / 42 | крестьянин - сын Хандогина Михаила Федорова [1]
08 | Хандогина Агафья: - / 16 | крестьянка - жена Хандогина Демида Михайлова [7]
09 | Хандогин Ларион Демидов: 2 / 20 | крестьянин - сын Хандогина Демида Михайлова [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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