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Хандогина Евдокия

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хандогина Евдокия
Пол
жен
Номер записи
3578
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
184
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Хандогина Осипа Андреева [4]
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 636об-637
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 184
01 | Хандогин Михаил Федоров: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Хандогин Андрей Михайлов: 36 / - | крестьянин - сын Хандогина Михаила Федорова [1]
03 | Хандогина Арина Иванова: - / 54 | крестьянка - жена Хандогина Андрея Михайлова [2]
04 | Хандогин Осип Андреев: 4 / 22 | крестьянин - сын Хандогина Андрея Михайлова [2]
05 | Хандогина Евдокия: - / 23 | крестьянка - жена Хандогина Осипа Андреева [4]
06 | Хандогин Наум Андреев: - / - | крестьянин - сын Хандогина Андрея Михайлова [2]
07 | Хандогин Демид Михайлов: 24 / 42 | крестьянин - сын Хандогина Михаила Федорова [1]
08 | Хандогина Агафья: - / 16 | крестьянка - жена Хандогина Демида Михайлова [7]
09 | Хандогин Ларион Демидов: 2 / 20 | крестьянин - сын Хандогина Демида Михайлова [7]
Комментарий наборщика
Имя то же, что Авдотья. Отчество в документе не указано.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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