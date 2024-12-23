Хандогин Андрей Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хандогин Андрей Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3575
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 184
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Хандогина Михаила Федорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1819
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Год смерти
- 1819
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 636об-637
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 184
01 | Хандогин Михаил Федоров: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Хандогин Андрей Михайлов: 36 / - | крестьянин - сын Хандогина Михаила Федорова [1]
03 | Хандогина Арина Иванова: - / 54 | крестьянка - жена Хандогина Андрея Михайлова [2]
04 | Хандогин Осип Андреев: 4 / 22 | крестьянин - сын Хандогина Андрея Михайлова [2]
05 | Хандогина Евдокия: - / 23 | крестьянка - жена Хандогина Осипа Андреева [4]
06 | Хандогин Наум Андреев: - / - | крестьянин - сын Хандогина Андрея Михайлова [2]
07 | Хандогин Демид Михайлов: 24 / 42 | крестьянин - сын Хандогина Михаила Федорова [1]
08 | Хандогина Агафья: - / 16 | крестьянка - жена Хандогина Демида Михайлова [7]
09 | Хандогин Ларион Демидов: 2 / 20 | крестьянин - сын Хандогина Демида Михайлова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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