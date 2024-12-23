Кузмичева Анна Якимова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кузмичева Анна Якимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3564
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 183
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Кузмичева Якима Игнатьева [2]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 636об-637
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 183
01 | Кузмичев Игнатий Кузьмин: 48 / 66 | крестьянин - глава
02 | Кузмичев Яким Игнатьев: 26 / 44 | крестьянин - сын Кузмичева Игнатия Кузьмина [1]
03 | Кузмичева Матрена Дмитриева: - / 40 | крестьянка - жена Кузмичева Якима Игнатьева [2]
04 | Кузмичева Анна Якимова: - / 16 | крестьянка - дочь Кузмичева Якима Игнатьева [2]
05 | Кузмичева Марина Якимова: - / 14 | крестьянка - дочь Кузмичева Якима Игнатьева [2]
06 | Кузмичев Иван Игнатьев: 14 / 32 | крестьянин - сын Кузмичева Игнатия Кузьмина [1]
07 | Кузмичева Пелагея: - / 27 | крестьянка - жена Кузмичева Ивана Игнатьева [6]
08 | Кузмичева Мария Иванова: - / 8 | крестьянка - жена Кузмичева Ивана Игнатьева [6]
09 | Кузмичева Варвара Иванова: - / 6 | крестьянка - жена Кузмичева Ивана Игнатьева [6]
10 | Кузмичева Евдокия Иванова: - / 2,5 | крестьянка - жена Кузмичева Ивана Игнатьева [6]
11 | Кузмичев Артемий Игнатьев: 11 / 29 | крестьянин - сын Кузмичева Игнатия Кузьмина [1]
12 | Кузмичева Пелагея Семенова: - / 31 | крестьянка - жена Кузмичева Артемия Игнатьева [11]
13 | Кузмичева Прасковья Артемьева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Кузмичева Артемия Игнатьева [11]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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