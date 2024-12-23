Кузмичев Игнатий Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузмичев Игнатий Кузьмин

Кузмичев Игнатий Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кузмичев Игнатий Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
3561
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
183
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Возраст по текущей РС
66
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 636об-637
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 183
01 | Кузмичев Игнатий Кузьмин: 48 / 66 | крестьянин - глава
02 | Кузмичев Яким Игнатьев: 26 / 44 | крестьянин - сын Кузмичева Игнатия Кузьмина [1]
03 | Кузмичева Матрена Дмитриева: - / 40 | крестьянка - жена Кузмичева Якима Игнатьева [2]
04 | Кузмичева Анна Якимова: - / 16 | крестьянка - дочь Кузмичева Якима Игнатьева [2]
05 | Кузмичева Марина Якимова: - / 14 | крестьянка - дочь Кузмичева Якима Игнатьева [2]
06 | Кузмичев Иван Игнатьев: 14 / 32 | крестьянин - сын Кузмичева Игнатия Кузьмина [1]
07 | Кузмичева Пелагея: - / 27 | крестьянка - жена Кузмичева Ивана Игнатьева [6]
08 | Кузмичева Мария Иванова: - / 8 | крестьянка - жена Кузмичева Ивана Игнатьева [6]
09 | Кузмичева Варвара Иванова: - / 6 | крестьянка - жена Кузмичева Ивана Игнатьева [6]
10 | Кузмичева Евдокия Иванова: - / 2,5 | крестьянка - жена Кузмичева Ивана Игнатьева [6]
11 | Кузмичев Артемий Игнатьев: 11 / 29 | крестьянин - сын Кузмичева Игнатия Кузьмина [1]
12 | Кузмичева Пелагея Семенова: - / 31 | крестьянка - жена Кузмичева Артемия Игнатьева [11]
13 | Кузмичева Прасковья Артемьева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Кузмичева Артемия Игнатьева [11]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.