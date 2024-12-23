Голов Кирилл Яковлев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Голов Кирилл Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3554
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 182
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Голова Якова Денисова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2,5
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635а_об-636
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 182
01 | Голов Денис Иванов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Голов Яков Денисов: 25 / 43 | крестьянин - сын Голова Дениса Иванова [1]
03 | Голов Кирилл Яковлев: 2,5 / 20 | крестьянин - сын Голова Якова Денисова [2]
04 | Голов Спиридон Яковлев: - / 15,5 | крестьянин - сын Голова Якова Денисова [2]
05 | Голов Григорий Яковлев: - / 12,5 | крестьянин - сын Голова Якова Денисова [2]
06 | Голов Степан Яковлев: - / 5,5 | крестьянин - сын Голова Якова Денисова [2]
07 | Голов Федор Денисов: 22 / 40 | крестьянин - сын Голова Дениса Иванова [1]
08 | Голова Марфа Андреева: - / 38 | крестьянка - жена Голова Федора Денисова [7]
09 | Голов Петр Федоров: - / 10,5 | крестьянин - сын Голова Федора Денисова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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