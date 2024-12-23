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Голов Яков Денисов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Голов Яков Денисов
Пол
муж
Номер записи
3553
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
182
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Голова Дениса Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635а_об-636
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 182
01 | Голов Денис Иванов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Голов Яков Денисов: 25 / 43 | крестьянин - сын Голова Дениса Иванова [1]
03 | Голов Кирилл Яковлев: 2,5 / 20 | крестьянин - сын Голова Якова Денисова [2]
04 | Голов Спиридон Яковлев: - / 15,5 | крестьянин - сын Голова Якова Денисова [2]
05 | Голов Григорий Яковлев: - / 12,5 | крестьянин - сын Голова Якова Денисова [2]
06 | Голов Степан Яковлев: - / 5,5 | крестьянин - сын Голова Якова Денисова [2]
07 | Голов Федор Денисов: 22 / 40 | крестьянин - сын Голова Дениса Иванова [1]
08 | Голова Марфа Андреева: - / 38 | крестьянка - жена Голова Федора Денисова [7]
09 | Голов Петр Федоров: - / 10,5 | крестьянин - сын Голова Федора Денисова [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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