Хвескова Ульяна Аникина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хвескова Ульяна Аникина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3546
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 181
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Хвескова Аники Степанова [6]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635а_об-636
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 181
01 | Хвесков Матвей Михайлов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Хвесков Степан Матвеев: 35 / 52 | крестьянин - сын Хвескова Матвея Михайлова [1]
03 | Хвескова Евдокия Семенова: - / 51 | крестьянка - жена Хвескова Степана Матвеева [2]
04 | Хвескова Устиния Степанова: - / 25 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [2]
05 | Хвескова Марина Степанова: - / 14 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [2]
06 | Хвесков Аника Степанов: 16 / 34 | крестьянин - сын Хвескова Степана Матвеева [2]
07 | Хвескова Евдокия Федорова: - / 32 | крестьянка - жена Хвескова Аники Степанова [6]
08 | Хвескова Ульяна Аникина: - / 12 | крестьянка - дочь Хвескова Аники Степанова [6]
09 | Хвескова Дарья Аникина: - / 6 | крестьянка - дочь Хвескова Аники Степанова [6]
10 | Хвесков Петр Аникин: - / 9,5 | крестьянин - сын Хвескова Аники Степанова [6]
11 | Хвесков Емельян Аникин: - / 4,5 | крестьянин - сын Хвескова Аники Степанова [6]
12 | Хвесков Василий Аникин: - / 0,5 | крестьянин - сын Хвескова Аники Степанова [6]
13 | Хвесков Савелий Степанов: 4 / - | крестьянин - сын Хвескова Степана Матвеева [2]
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