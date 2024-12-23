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Хвесков Аника Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хвесков Аника Степанов
Пол
муж
Номер записи
3544
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
181
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Хвескова Степана Матвеева [2]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635а_об-636
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 181
01 | Хвесков Матвей Михайлов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Хвесков Степан Матвеев: 35 / 52 | крестьянин - сын Хвескова Матвея Михайлова [1]
03 | Хвескова Евдокия Семенова: - / 51 | крестьянка - жена Хвескова Степана Матвеева [2]
04 | Хвескова Устиния Степанова: - / 25 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [2]
05 | Хвескова Марина Степанова: - / 14 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [2]
06 | Хвесков Аника Степанов: 16 / 34 | крестьянин - сын Хвескова Степана Матвеева [2]
07 | Хвескова Евдокия Федорова: - / 32 | крестьянка - жена Хвескова Аники Степанова [6]
08 | Хвескова Ульяна Аникина: - / 12 | крестьянка - дочь Хвескова Аники Степанова [6]
09 | Хвескова Дарья Аникина: - / 6 | крестьянка - дочь Хвескова Аники Степанова [6]
10 | Хвесков Петр Аникин: - / 9,5 | крестьянин - сын Хвескова Аники Степанова [6]
11 | Хвесков Емельян Аникин: - / 4,5 | крестьянин - сын Хвескова Аники Степанова [6]
12 | Хвесков Василий Аникин: - / 0,5 | крестьянин - сын Хвескова Аники Степанова [6]
13 | Хвесков Савелий Степанов: 4 / - | крестьянин - сын Хвескова Степана Матвеева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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