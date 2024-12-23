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Орлова Федора Емельянова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлова Федора Емельянова
Пол
жен
Номер записи
3537
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
180
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635а_об-636
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 180
01 | Орлов Емельян Васильев: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Орлова Анастасия Емельянова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
03 | Орлова Федора Емельянова: - / 15 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
04 | Орлова Евдокия Емельянова: - / 13 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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