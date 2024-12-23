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Орлов Емельян Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Емельян Васильев
Пол
муж
Номер записи
3535
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
180
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635а_об-636
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 180
01 | Орлов Емельян Васильев: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Орлова Анастасия Емельянова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
03 | Орлова Федора Емельянова: - / 15 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
04 | Орлова Евдокия Емельянова: - / 13 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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