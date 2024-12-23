Кабанов Иван Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кабанов Иван Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3532
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 179
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Кабанова Ивана Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635об-635а
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 179
01 | Кабанов Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Кабанова Пелагея Федорова: - / 50 | крестьянка - жена Кабанова Ивана Иванова [1]
03 | Кабанова Прасковья Иванова: - / 32 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Иванова [1]
04 | Кабанов Иван Иванов: 9 / 27 | крестьянин - сын Кабанова Ивана Иванова [1]
05 | Кабанова Прасковья Васильева: - / 32 | крестьянка - жена Кабанова Ивана Иванова [4]
06 | Кабанова Наталья Иванова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Иванова [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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