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Кабанова Прасковья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кабанова Прасковья Иванова
Пол
жен
Номер записи
3531
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
179
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Кабанова Ивана Иванова [1]
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635об-635а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 179
01 | Кабанов Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Кабанова Пелагея Федорова: - / 50 | крестьянка - жена Кабанова Ивана Иванова [1]
03 | Кабанова Прасковья Иванова: - / 32 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Иванова [1]
04 | Кабанов Иван Иванов: 9 / 27 | крестьянин - сын Кабанова Ивана Иванова [1]
05 | Кабанова Прасковья Васильева: - / 32 | крестьянка - жена Кабанова Ивана Иванова [4]
06 | Кабанова Наталья Иванова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Иванова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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