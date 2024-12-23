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Кабанов Иван Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кабанов Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
3529
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
179
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635об-635а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 179
01 | Кабанов Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Кабанова Пелагея Федорова: - / 50 | крестьянка - жена Кабанова Ивана Иванова [1]
03 | Кабанова Прасковья Иванова: - / 32 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Иванова [1]
04 | Кабанов Иван Иванов: 9 / 27 | крестьянин - сын Кабанова Ивана Иванова [1]
05 | Кабанова Прасковья Васильева: - / 32 | крестьянка - жена Кабанова Ивана Иванова [4]
06 | Кабанова Наталья Иванова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Иванова [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 года фамилия Кабашкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.70об-71: двор №187).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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