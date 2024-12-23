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Бакалин Матвей Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бакалин Матвей Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
3523
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
178
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Бакалина Гаврилы Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635об-635а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 178
01 | Бакалин Гавриил Васильев: 34 / 52 | крестьянин - глава
02 | Бакалин Иона Гаврилов: 19 / 37 | крестьянин - сын Бакалина Гаврилы Васильева [1]
03 | Бакалина Наталья Степанова: - / 31 | крестьянка - жена Бакалина Ионы Гаврилова [2]
04 | Бакалина Варвара Ионова: - / 10 | крестьянка - дочь Бакалина Ионы Гаврилова [2]
05 | Бакалина Анна Ионова: - / 7 | крестьянка - дочь Бакалина Ионы Гаврилова [2]
06 | Бакалин Константин Ионов: - / 6,5 | крестьянин - сын Бакалина Ионы Гаврилова [2]
07 | Бакалин Ефим Ионов: - / 1,5 | крестьянин - сын Бакалина Ионы Гаврилова [2]
08 | Бакалин Матвей Гаврилов: 16 / 34 | крестьянин - сын Бакалина Гаврилы Васильева [1]
09 | Бакалина Дарья Филиппова: - / 36 | крестьянка - жена Бакалина Матвея Гаврилова [8]
10 | Бакалина Екатерина Матвеева: - / 15 | крестьянка - дочь Бакалина Матвея Гаврилова [8]
11 | Бакалина Фекла Матвеева: - / 10 | крестьянка - дочь Бакалина Матвея Гаврилова [8]
12 | Бакалина Степанида Матвеева: - / 4,5 | крестьянка - дочь Бакалина Матвея Гаврилова [8]
13 | Бакалин Алексей Матвеев: - / 11,5 | крестьянин - сын Бакалина Матвея Гаврилова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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