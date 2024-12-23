Бакалин Константин Ионов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Бакалин Константин Ионов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3521
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 178
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Бакалина Ионы Гаврилова [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1827
- Возраст по текущей РС
- 6,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635об-635а
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 178
01 | Бакалин Гавриил Васильев: 34 / 52 | крестьянин - глава
02 | Бакалин Иона Гаврилов: 19 / 37 | крестьянин - сын Бакалина Гаврилы Васильева [1]
03 | Бакалина Наталья Степанова: - / 31 | крестьянка - жена Бакалина Ионы Гаврилова [2]
04 | Бакалина Варвара Ионова: - / 10 | крестьянка - дочь Бакалина Ионы Гаврилова [2]
05 | Бакалина Анна Ионова: - / 7 | крестьянка - дочь Бакалина Ионы Гаврилова [2]
06 | Бакалин Константин Ионов: - / 6,5 | крестьянин - сын Бакалина Ионы Гаврилова [2]
07 | Бакалин Ефим Ионов: - / 1,5 | крестьянин - сын Бакалина Ионы Гаврилова [2]
08 | Бакалин Матвей Гаврилов: 16 / 34 | крестьянин - сын Бакалина Гаврилы Васильева [1]
09 | Бакалина Дарья Филиппова: - / 36 | крестьянка - жена Бакалина Матвея Гаврилова [8]
10 | Бакалина Екатерина Матвеева: - / 15 | крестьянка - дочь Бакалина Матвея Гаврилова [8]
11 | Бакалина Фекла Матвеева: - / 10 | крестьянка - дочь Бакалина Матвея Гаврилова [8]
12 | Бакалина Степанида Матвеева: - / 4,5 | крестьянка - дочь Бакалина Матвея Гаврилова [8]
13 | Бакалин Алексей Матвеев: - / 11,5 | крестьянин - сын Бакалина Матвея Гаврилова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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