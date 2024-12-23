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Модова Прасковья

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Модова Прасковья
Пол
жен
Номер записи
3515
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
177
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Модова Евдокима Федорова [5]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635об-635а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 177
01 | Модов Борис Федоров: 35 / - | крестьянин - глава
02 | Модов Федосей Борисов: 14 / 32 | крестьянин - сын Модова Бориса Федорова [1]
03 | Модова Мария Иванова: - / 32 | крестьянка - жена Модова Федосея Борисова [2]
04 | Модова Анна Федосеева: - / 11 | крестьянка - дочь Модова Федосея Борисова [2]
05 | Модов Евдоким Борисов: 12 / 30 | крестьянин - сын Модова Бориса Федорова [1]
06 | Модова Прасковья: - / 22 | крестьянка - жена Модова Евдокима Федорова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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