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Модов Федосей Борисов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Модов Федосей Борисов
Пол
муж
Номер записи
3511
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
177
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Модова Бориса Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 635об-635а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 177
01 | Модов Борис Федоров: 35 / - | крестьянин - глава
02 | Модов Федосей Борисов: 14 / 32 | крестьянин - сын Модова Бориса Федорова [1]
03 | Модова Мария Иванова: - / 32 | крестьянка - жена Модова Федосея Борисова [2]
04 | Модова Анна Федосеева: - / 11 | крестьянка - дочь Модова Федосея Борисова [2]
05 | Модов Евдоким Борисов: 12 / 30 | крестьянин - сын Модова Бориса Федорова [1]
06 | Модова Прасковья: - / 22 | крестьянка - жена Модова Евдокима Федорова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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