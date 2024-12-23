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Модов Фома Аверьянов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Модов Фома Аверьянов
Пол
муж
Номер записи
3509
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
176
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Модова Аверьяна Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1834
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 634об-635
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 176
01 | Модов Аверьян Федоров: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Модов Григорий Аверьянов: 26 / 44 | крестьянин - сын Модова Аверьяна Федорова [1]
03 | Модова Ирина Иванова: - / 43 | крестьянка - жена Модова Григория Аверьянова [2]
04 | Модова Фекла Григорьева: - / 16 | крестьянка - дочь Модова Григория Аверьянова [2]
05 | Модов Яков Григорьев: 3 / 21 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
06 | Модов Василий Григорьев: - / 12,5 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
07 | Модов Никита Григорьев: - / 6,5 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
08 | Модов Фома Аверьянов: 14 / - | крестьянин - сын Модова Аверьяна Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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