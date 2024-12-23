Модов Григорий Аверьянов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Модов Григорий Аверьянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3503
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 176
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Модова Аверьяна Федорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 634об-635
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 176
01 | Модов Аверьян Федоров: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Модов Григорий Аверьянов: 26 / 44 | крестьянин - сын Модова Аверьяна Федорова [1]
03 | Модова Ирина Иванова: - / 43 | крестьянка - жена Модова Григория Аверьянова [2]
04 | Модова Фекла Григорьева: - / 16 | крестьянка - дочь Модова Григория Аверьянова [2]
05 | Модов Яков Григорьев: 3 / 21 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
06 | Модов Василий Григорьев: - / 12,5 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
07 | Модов Никита Григорьев: - / 6,5 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
08 | Модов Фома Аверьянов: 14 / - | крестьянин - сын Модова Аверьяна Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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