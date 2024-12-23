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Модов Григорий Аверьянов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Модов Григорий Аверьянов
Пол
муж
Номер записи
3503
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
176
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Модова Аверьяна Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 634об-635
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 176
01 | Модов Аверьян Федоров: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Модов Григорий Аверьянов: 26 / 44 | крестьянин - сын Модова Аверьяна Федорова [1]
03 | Модова Ирина Иванова: - / 43 | крестьянка - жена Модова Григория Аверьянова [2]
04 | Модова Фекла Григорьева: - / 16 | крестьянка - дочь Модова Григория Аверьянова [2]
05 | Модов Яков Григорьев: 3 / 21 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
06 | Модов Василий Григорьев: - / 12,5 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
07 | Модов Никита Григорьев: - / 6,5 | крестьянин - сын Модова Григория Аверьянова [2]
08 | Модов Фома Аверьянов: 14 / - | крестьянин - сын Модова Аверьяна Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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