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Апарина Анастасия Дмитриева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Апарина Анастасия Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
3501
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
175
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Апарина Дмитрия Петрова [1]
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 634об-635
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 175
01 | Апарин Дмитрий Петров: 26 / - | крестьянин - глава
02 | Апарина Мавра Михайлова: - / 42 | крестьянка - жена Апарина Дмитрия Петрова [1]
03 | Апарин Никифор Дмитриев: 6 / 24 | крестьянин - сын Апарина Дмитрия Петрова [1]
04 | Апарина Анастасия Дмитриева: - / 16 | крестьянка - дочь Апарина Дмитрия Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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