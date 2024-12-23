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Апарин Дмитрий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Апарин Дмитрий Петров
Пол
муж
Номер записи
3498
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
175
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
26
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1790
Год смерти
1830
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 634об-635
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 175
01 | Апарин Дмитрий Петров: 26 / - | крестьянин - глава
02 | Апарина Мавра Михайлова: - / 42 | крестьянка - жена Апарина Дмитрия Петрова [1]
03 | Апарин Никифор Дмитриев: 6 / 24 | крестьянин - сын Апарина Дмитрия Петрова [1]
04 | Апарина Анастасия Дмитриева: - / 16 | крестьянка - дочь Апарина Дмитрия Петрова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 года фамилия Апаринцев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.58об-59: двор №158).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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