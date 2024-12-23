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Татохин Михаил Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Татохин Михаил Васильев
Пол
муж
Номер записи
3496
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
174
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 634об-635
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 174
01 | Татохин Трифон Михайлов: 29 / 47 | крестьянин - глава
02 | Татохина Ульяна Ефимова: - / 47 | крестьянка - жена Татохина Трифона Михайлова [1]
03 | Татохина Дарья Трифонова: - / 20 | крестьянка - дочь Татохина Трифона Михайлова [1]
04 | Татохин Василий Степанов: 58 / - | крестьянин - дядя Татохина Трифона Михайлова [1]
05 | Татохин Василий Васильев: 13 / - | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
06 | Татохин Михаил Васильев: 10 / 28 | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
07 | Татохин Федот Васильев: 4 / 22 | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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