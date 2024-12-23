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Татохин Василий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Татохин Василий Васильев
Пол
муж
Номер записи
3495
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
174
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 634об-635
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 174
01 | Татохин Трифон Михайлов: 29 / 47 | крестьянин - глава
02 | Татохина Ульяна Ефимова: - / 47 | крестьянка - жена Татохина Трифона Михайлова [1]
03 | Татохина Дарья Трифонова: - / 20 | крестьянка - дочь Татохина Трифона Михайлова [1]
04 | Татохин Василий Степанов: 58 / - | крестьянин - дядя Татохина Трифона Михайлова [1]
05 | Татохин Василий Васильев: 13 / - | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
06 | Татохин Михаил Васильев: 10 / 28 | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
07 | Татохин Федот Васильев: 4 / 22 | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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