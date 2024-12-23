Татохин Трифон Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Татохин Трифон Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3491
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 174
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 634об-635
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 174
01 | Татохин Трифон Михайлов: 29 / 47 | крестьянин - глава
02 | Татохина Ульяна Ефимова: - / 47 | крестьянка - жена Татохина Трифона Михайлова [1]
03 | Татохина Дарья Трифонова: - / 20 | крестьянка - дочь Татохина Трифона Михайлова [1]
04 | Татохин Василий Степанов: 58 / - | крестьянин - дядя Татохина Трифона Михайлова [1]
05 | Татохин Василий Васильев: 13 / - | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
06 | Татохин Михаил Васильев: 10 / 28 | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
07 | Татохин Федот Васильев: 4 / 22 | крестьянин - племянник Татохина Трифона Михайлова [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 года бесфамильный (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.64об-65: двор №171).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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