Балаева Анисья Егорова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Балаева Анисья Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3489
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 173
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Балаева Егора Иванова [3]
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 633об-634
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 173
01 | Балаев Иван Федоров: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Балаева Феодосия Иванова: - / 24 | крестьянка - дочь Балаева Ивана Федорова [1]
03 | Балаев Егор Иванов: 19 / 37 | крестьянин - сын Балаева Ивана Федорова [1]
04 | Балаева Аксинья Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Балаева Егора Иванова [3]
05 | Балаева Домна Егорова: - / 16 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
06 | Балаева Анисья Егорова: - / 15 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
07 | Балаева Прасковья Егорова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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