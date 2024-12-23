Балаева Аксинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалаева Аксинья Алексеева

Балаева Аксинья Алексеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Балаева Аксинья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
3487
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
173
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Балаева Егора Иванова [3]
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 633об-634
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 173
01 | Балаев Иван Федоров: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Балаева Феодосия Иванова: - / 24 | крестьянка - дочь Балаева Ивана Федорова [1]
03 | Балаев Егор Иванов: 19 / 37 | крестьянин - сын Балаева Ивана Федорова [1]
04 | Балаева Аксинья Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Балаева Егора Иванова [3]
05 | Балаева Домна Егорова: - / 16 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
06 | Балаева Анисья Егорова: - / 15 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
07 | Балаева Прасковья Егорова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.63об-64: двор №168).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.