Балаев Егор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалаев Егор Иванов

Балаев Егор Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Балаев Егор Иванов
Пол
муж
Номер записи
3486
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
173
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Балаева Ивана Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 633об-634
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 173
01 | Балаев Иван Федоров: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Балаева Феодосия Иванова: - / 24 | крестьянка - дочь Балаева Ивана Федорова [1]
03 | Балаев Егор Иванов: 19 / 37 | крестьянин - сын Балаева Ивана Федорова [1]
04 | Балаева Аксинья Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Балаева Егора Иванова [3]
05 | Балаева Домна Егорова: - / 16 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
06 | Балаева Анисья Егорова: - / 15 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
07 | Балаева Прасковья Егорова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Балаева Егора Иванова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.