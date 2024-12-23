Клыкова Анна Дмитриева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Клыкова Анна Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3483
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 172
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Клыкова Дмитрия Иванова [9]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 633об-634
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 172
01 | Клыков Иван Осипов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Клыков Епифан Иванов: 20 / 38 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
03 | Клыкова Василиса Антонова: - / 40 | крестьянка - жена Клыкова Епифана Иванова [2]
04 | Клыкова Евдокия Епифанова: - / 13 | крестьянка - дочь Клыкова Епифана Иванова [2]
05 | Клыкова Лукерья Епифанова: - / 5,5 | крестьянка - дочь Клыкова Епифана Иванова [2]
06 | Клыкова Александра Епифанова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Клыкова Епифана Иванова [2]
07 | Клыков Ларион Епифанов: - / 11,5 | крестьянин - сын Клыкова Епифана Иванова [2]
08 | Клыков Лазарь Епифанов: - / 8,5 | крестьянин - сын Клыкова Епифана Иванова [2]
09 | Клыков Дмитрий Иванов: 11 / 29 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
10 | Клыкова Анна Дмитриева: - / 5 | крестьянка - дочь Клыкова Дмитрия Иванова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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