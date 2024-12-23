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Клыков Иван Осипов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Клыков Иван Осипов
Пол
муж
Номер записи
3474
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
172
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
56
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1760
Год смерти
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 633об-634
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 172
01 | Клыков Иван Осипов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Клыков Епифан Иванов: 20 / 38 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
03 | Клыкова Василиса Антонова: - / 40 | крестьянка - жена Клыкова Епифана Иванова [2]
04 | Клыкова Евдокия Епифанова: - / 13 | крестьянка - дочь Клыкова Епифана Иванова [2]
05 | Клыкова Лукерья Епифанова: - / 5,5 | крестьянка - дочь Клыкова Епифана Иванова [2]
06 | Клыкова Александра Епифанова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Клыкова Епифана Иванова [2]
07 | Клыков Ларион Епифанов: - / 11,5 | крестьянин - сын Клыкова Епифана Иванова [2]
08 | Клыков Лазарь Епифанов: - / 8,5 | крестьянин - сын Клыкова Епифана Иванова [2]
09 | Клыков Дмитрий Иванов: 11 / 29 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
10 | Клыкова Анна Дмитриева: - / 5 | крестьянка - дочь Клыкова Дмитрия Иванова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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