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Сурмачева Степанида Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сурмачева Степанида Иванова
Пол
жен
Номер записи
3473
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
171
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Сурмачева Якова Гурьянова [4]
Возраст по текущей РС
19,5
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632а_об-633
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 171
01 | Сурмачев Михаил Ефимов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Сурмачев Иван Михайлов: 10 / 26 | крестьянин - сын Сурмачева Михаила Ефимова [1]
03 | Сурмачев Леонтий Михайлов: - / 17,5 | крестьянин - сын Сурмачева Михаила Ефимова [1]
04 | Сурмачев Яков Гурьянов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - племянник Сурмачева Михаила Ефимова [1]
05 | Сурмачева Степанида Иванова: - / 19,5 | крестьянка - жена Сурмачева Якова Гурьянова [4]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.362об-363: двор №138).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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