Сурмачев Яков Гурьянов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Сурмачев Яков Гурьянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3472
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 171
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- племянник Сурмачева Михаила Ефимова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 1,5
- Возраст по текущей РС
- 19,5
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632а_об-633
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 171
01 | Сурмачев Михаил Ефимов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Сурмачев Иван Михайлов: 10 / 26 | крестьянин - сын Сурмачева Михаила Ефимова [1]
03 | Сурмачев Леонтий Михайлов: - / 17,5 | крестьянин - сын Сурмачева Михаила Ефимова [1]
04 | Сурмачев Яков Гурьянов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - племянник Сурмачева Михаила Ефимова [1]
05 | Сурмачева Степанида Иванова: - / 19,5 | крестьянка - жена Сурмачева Якова Гурьянова [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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