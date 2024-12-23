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Сурмачев Михаил Ефимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сурмачев Михаил Ефимов
Пол
муж
Номер записи
3469
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
171
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
37
Причина выбытия
умер
Год убытия
1825
Год рождения вычисленный
1779
Год смерти
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632а_об-633
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 171
01 | Сурмачев Михаил Ефимов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Сурмачев Иван Михайлов: 10 / 26 | крестьянин - сын Сурмачева Михаила Ефимова [1]
03 | Сурмачев Леонтий Михайлов: - / 17,5 | крестьянин - сын Сурмачева Михаила Ефимова [1]
04 | Сурмачев Яков Гурьянов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - племянник Сурмачева Михаила Ефимова [1]
05 | Сурмачева Степанида Иванова: - / 19,5 | крестьянка - жена Сурмачева Якова Гурьянова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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