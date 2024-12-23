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Мортин Харлампий Наумов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Харлампий Наумов
Пол
муж
Номер записи
3466
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
170
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат Мортина Ильи Наумова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632а_об-633
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 170
01 | Мортин Илья Наумов: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Мортина Степанида Федорова: - / 40 | крестьянка - жена Мортина Ильи Наумова [1]
03 | Мортина Матрена Ильина: - / 19 | крестьянка - дочь Мортина Ильи Наумова [1]
04 | Мортина Марфа Ильина: - / - | крестьянка - дочь Мортина Ильи Наумова [1]
05 | Мортин Харлампий Наумов: 16 / - | крестьянин - брат Мортина Ильи Наумова [1]
06 | Мортин Анисим Харламов: - / 17,5 | крестьянин - сын Мортина Харлампия Наумова [5]
07 | Мортин Никита Наумов: 11 / - | крестьянин - брат Мортина Ильи Наумова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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