Мортина Матрена Ильина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортина Матрена Ильина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3464
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 170
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Мортина Ильи Наумова [1]
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632а_об-633
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 170
01 | Мортин Илья Наумов: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Мортина Степанида Федорова: - / 40 | крестьянка - жена Мортина Ильи Наумова [1]
03 | Мортина Матрена Ильина: - / 19 | крестьянка - дочь Мортина Ильи Наумова [1]
04 | Мортина Марфа Ильина: - / - | крестьянка - дочь Мортина Ильи Наумова [1]
05 | Мортин Харлампий Наумов: 16 / - | крестьянин - брат Мортина Ильи Наумова [1]
06 | Мортин Анисим Харламов: - / 17,5 | крестьянин - сын Мортина Харлампия Наумова [5]
07 | Мортин Никита Наумов: 11 / - | крестьянин - брат Мортина Ильи Наумова [1]
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