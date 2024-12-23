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Мортин Илья Наумов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Илья Наумов
Пол
муж
Номер записи
3462
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
170
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632а_об-633
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 170
01 | Мортин Илья Наумов: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Мортина Степанида Федорова: - / 40 | крестьянка - жена Мортина Ильи Наумова [1]
03 | Мортина Матрена Ильина: - / 19 | крестьянка - дочь Мортина Ильи Наумова [1]
04 | Мортина Марфа Ильина: - / - | крестьянка - дочь Мортина Ильи Наумова [1]
05 | Мортин Харлампий Наумов: 16 / - | крестьянин - брат Мортина Ильи Наумова [1]
06 | Мортин Анисим Харламов: - / 17,5 | крестьянин - сын Мортина Харлампия Наумова [5]
07 | Мортин Никита Наумов: 11 / - | крестьянин - брат Мортина Ильи Наумова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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