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Котов Иван Дементьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Котов Иван Дементьев
Пол
муж
Номер записи
3461
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
169
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Котова Дементия Гурьянова [3]
Дата рождения, указанная в РС
1825
Возраст по текущей РС
8,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632а_об-633
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 169
01 | Котов Гурьян Петров: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Котов Василий Гурьянов: 18 / - | крестьянин - сын Котова Гурьяна Петрова [1]
03 | Котов Дементий Гурьянов: 16 / 34 | крестьянин - сын Котова Гурьяна Петрова [1]
04 | Котова Агафья Макарова: - / 36 | крестьянка - жена Котова Дементия Гурьянова [3]
05 | Котов Иван Дементьев: - / 8,5 | крестьянин - сын Котова Дементия Гурьянова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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