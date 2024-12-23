Котов Дементий Гурьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Дементий Гурьянов

Котов Дементий Гурьянов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Котов Дементий Гурьянов
Пол
муж
Номер записи
3459
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
169
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Котова Гурьяна Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632а_об-633
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 169
01 | Котов Гурьян Петров: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Котов Василий Гурьянов: 18 / - | крестьянин - сын Котова Гурьяна Петрова [1]
03 | Котов Дементий Гурьянов: 16 / 34 | крестьянин - сын Котова Гурьяна Петрова [1]
04 | Котова Агафья Макарова: - / 36 | крестьянка - жена Котова Дементия Гурьянова [3]
05 | Котов Иван Дементьев: - / 8,5 | крестьянин - сын Котова Дементия Гурьянова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.