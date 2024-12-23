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Балакинов Павел Ермолаев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Балакинов Павел Ермолаев
Пол
муж
Номер записи
3456
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
168
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын Балакинова Ермолая Васильева [8]
Дата рождения, указанная в РС
1821
Возраст по текущей РС
12,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632об-632а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 168
01 | Балакинов Василий Лаврентьев: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Балакинов Григорий Васильев: 35 / 53 | крестьянин - сын Балакинова Василия Лаврентьева [1]
03 | Балакинова Мелания Архипова: - / 51 | крестьянка - жена Балакинова Григория Васильева [2]
04 | Балакинов Маркел Осипов: 13 / 31 | крестьянин - приемный сын Балакинова Григория Васильева [2]
05 | Балакинова Анна Семенова: - / 31 | крестьянка - жена Балакинова Маркела Осипова [4]
06 | Балакинов Федор Маркелов: - / 10,5 | крестьянин - сын Балакинова Маркела Осипова [4]
07 | Балакинов Федор Маркелов: - / 9,5 | крестьянин - сын Балакинова Маркела Осипова [4]
08 | Балакинов Ермолай Васильев: 27 / 45 | крестьянин - сын Балакинова Василия Лаврентьева [1]
09 | Балакинова Прасковья Антонова: - / 43 | крестьянка - жена Балакинова Ермолая Васильева [8]
10 | Балакинов Корней Ермолаев: - / 15,5 | крестьянин - сын Балакинова Ермолая Васильева [8]
11 | Балакинов Павел Ермолаев: - / 12,5 | крестьянин - сын Балакинова Ермолая Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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