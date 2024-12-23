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Балакинов Маркел Осипов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Балакинов Маркел Осипов
Пол
муж
Номер записи
3449
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
168
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
приемный сын Балакинова Григория Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 632об-632а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 168
01 | Балакинов Василий Лаврентьев: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Балакинов Григорий Васильев: 35 / 53 | крестьянин - сын Балакинова Василия Лаврентьева [1]
03 | Балакинова Мелания Архипова: - / 51 | крестьянка - жена Балакинова Григория Васильева [2]
04 | Балакинов Маркел Осипов: 13 / 31 | крестьянин - приемный сын Балакинова Григория Васильева [2]
05 | Балакинова Анна Семенова: - / 31 | крестьянка - жена Балакинова Маркела Осипова [4]
06 | Балакинов Федор Маркелов: - / 10,5 | крестьянин - сын Балакинова Маркела Осипова [4]
07 | Балакинов Федор Маркелов: - / 9,5 | крестьянин - сын Балакинова Маркела Осипова [4]
08 | Балакинов Ермолай Васильев: 27 / 45 | крестьянин - сын Балакинова Василия Лаврентьева [1]
09 | Балакинова Прасковья Антонова: - / 43 | крестьянка - жена Балакинова Ермолая Васильева [8]
10 | Балакинов Корней Ермолаев: - / 15,5 | крестьянин - сын Балакинова Ермолая Васильева [8]
11 | Балакинов Павел Ермолаев: - / 12,5 | крестьянин - сын Балакинова Ермолая Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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